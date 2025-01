Arsenal Win Lewis-Skelly Appeal

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 19:59:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il cartellino rosso di Mylesnella vittoria per 1-0 a Wolves di sabato è stato annullato in appello.Il difensore dell’è stato licenziato nel primo tempo dopo aver abbattuto Matt Doherty mentre l’ex uomo del Tottenham ha gocciolato dalla sua area.L’arbitro Michael Oliver ha ritenuto che la sfida sia un serio gioco di fallo con Var Darren Inghilterra che ha scelto di non intervenire e inviare il funzionario sul campo al monitor per una seconda occhiata.Aggiornamento di regolamentazione e disciplina su @e: pic.twitter.com/xhzksrgdkt– FA Spokesperson (@faspokesperson) 28 gennaio 2025Il boss dell’Mikel Arteta ha detto in seguito che stava “fumando” sebbene il suo umore sarebbe stato ancora più scuro se i visitatori non avessero strappato una meritata vittoria grazie al gol di Riccardo Calafiori contro una squadra dei lupi anche fino a 10 uomini a quel punto dopo il licenziamento di Joao Gomes.