Una tesi di laurea sul terminal bus | Progetti purtroppo sempre ignorati

Immaginate una nuova "cerniera" che collega il parcheggio sterrato delbus al futuro Museo Mitoraj creando a sud una nuova porta d’accesso al centro storico. Un lungo percorso che dall’area ex Sirc si snoda tra sottopasso pedonale, giardini, 300 posti auto e una piazza concepita come la "sorella" minore di piazza Duomo, vocata quindi ad eventi ed esposizioni. Tra realtà e scetticismo, verrebbe da dire. La realtà è incarnata dalladiche lo studente massese Giacomo Del Bergiolo discuterà a febbraio alla facoltà di ingegneria edile architettura dell’università di Pisa nell’ambito di un gruppo di quattroche hanno come relatore l’architetto strettoiese Enrico Bascherini, docente di composizione architettonica da 25 anni. Lo scetticismo è dovuto invece a una presa d’atto: delle 40concepite su Pietrasanta con Bascherini relatore, nessuna è mai diventata realtà.