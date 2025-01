Un viaggio dell’anima | Giambattista Valli e il Marocco incantato della sua Haute Couture N28

Ilfattoquotidiano.it - “Un viaggio dell’anima”: Giambattista Valli e il Marocco incantato della sua Haute Couture N°28

“È una passeggiata introspettiva, un ritrovare il benessere interiore, nell’anima, nel pensiero, nella postura mentale, mentre guardi i giardini di Marrakech”. Cosìdescrive la sua collezioneN°28, unimmaginario, andata e ritorno, tra Parigi e il, tra la ragione e il sentimento, tra la frenesia quotidiana e l’incanto di un luogo. Un racconto intimo e personale, che si snoda attraverso caftani preziosi, volumi gonfiati dal vento dell’Atlantico e il rosso vibrante dei caftani regali che punteggia l’intera passerella come un filo conduttore emozionale. “Sono sempre stato curioso e aperto alla cultura degli altri”, ci confessa nel backstage lo stilista romano , che in questa collezione rilegge l’estetica marocchina in chiave del tutto personale.