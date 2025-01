Perugiatoday.it - Tenta di strangolare la moglie: marito violento a processo per maltrattamenti

Lalo accusa di averto, per due volte, di strangolarla. Lui nega e dice di non averle mai messo le mani addosso. Lei ribatte: “Mi maltratta quando rientra ubriaco”. L’uomo ribatte: “Mai stato ubriaco, lei invece sta sempre sui social e non pensa alla casa né ai figli”.L’uomo.