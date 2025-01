Gamerbrain.net - Rise of the Ronin: Uscita annunciata per Steam

Doop il lancio su PS5,of thesarà disponibile anche su PC, attraverso piattaforma, a partire dall’11 Marzo 2025. I giocatori vestiranno i panni di unsenza padrone, il quale dovrà combattere per forgiare il proprio destino.of thearriva anche suOvviamente non si tratta solo di una trasposizione su PC, la nuova versione includerà il supporto per monitor ultra-wide, risoluzione 8K, 120 fps, Audio 3D ed altre migliorie, rese possibili degli hardware moderni.of theporta il giocatore nel Giappone del 1863, durante la fine del periodo Tokugawa, un’epoca sconvolta dall’arrivo delle Navi Nere dall’Occidente. Nei panni di unincontrerai figure storiche importanti e politici come Ryoma Sakamoto, scegliendo se schierarti dalla parte dello shogunato oppure contro, giungendo ad un finale diverso, sulla base delle scelte prese.