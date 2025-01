Ilfattoquotidiano.it - Ricatta la Colombia sui migranti, “caccia” da Gaza i palestinesi, rivendica la Groenlandia: le 48 ore di “dottrina Trump” sulla politica estera

Il manifesto di quella che sarà ladegli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Lo hanno mostrato al mondo i primi 7 giorni trascorsi da Donaldalla Casa Bianca. E in particolare le ultime 48 ore, durante le quali il leader repubblicano ha riproposto l’approccio utilizzato tra il 2016 e il 2020 per affrontare i nodi geopolitici che egli stesso ha messo sul piatto in questo inizio di mandato: la questione israelo-palestinese, i flussi migratori, il controllo della.“Svuotare” dei. Per la gioia dell’ultradestra israeliana. Dopo essere stato il motore, più o meno immobile, che ha innescato il movimento verso il cessate il fuoco, domenica il tycoon ha fatto esultare l’ultradestra israeliana parlando di un piano per la Strisciache prevede lo spostamento verso altri Paesi del Medio Oriente, tra cui Giordania ed Egitto, di tutta la popolazione palestinese.