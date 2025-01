Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, martedì 28 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi28? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi28:ArieteCari Ariete, ci sono delle situazioni particolarmente complesse che in queste ore di fine mese vi preoccupano e non vi lasciano affatto tranquilli.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, spesso i pensieri negativi frenano la vostra azione e vi fanno fare cose sbagliate. Sarebbe meglio cercare di positivizzare il vostro modo di pensare ed essere più costruttivi.