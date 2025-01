Spazionapoli.it - Napoli, addio a sorpresa a gennaio: “Verrà messo sul mercato da De Laurentiis”

Calcio Ultimissime – Gli azzurri potrebbero valutare una cessione adi un proprio giocatore: la scelta ache starebbe valutando DePer ilcalcio ultimissime arrivano dal calciodegli azzurri. A meno di una settimana dalla fine delle trattative, non si esclude ancora una cessione last minute. Un colpo di scena, sia per quella che è la situazione attuale in casa partenopea (rosa corta e pochi acquisti a), sia per il valore che il giocatore ha ottenuto anche sotto la guida tecnica di Antonio Conte.In una fase così delicata della stagione, risulta incredibile pensare che ilpossa rinunciare ancora a qualche tassello della sua rosa, ma ilè imprevedibile. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, non si può escludere che la dirigenza partenopea possa procedere ancora con un’ultima grande cessione, nonostante non sia ancora arrivato il sostituto di Kvaratskhelia.