Massini da Mein Kampf a Trump | La politica ridotta a reality show

Dala Donaldil passo può essere breve e Stefanoprova a dimostrarlo, transitando in poco tempo dallo spettacolo sul libro-manifesto di Adolf Hitler a un podcast (e presto, pare di capire, un nuovo monologo teatrale) sul tycoon tornato alla Casa Bianca, ma anche trovando un nesso fra le due figure, pur così diverse (a parte la comune matrice tedesca) e così distanti nel tempo. Un nesso che può turbare ma non deve scandalizzare. Dice dunquealla fine del suo monologo detto l’altra sera alle Piagge, estrema periferia fiorentina, nell’ampio container che fa da chiesa, laboratorio, doposcuola e molte altre cose nella comunità guidata da un prete seguace di don Milani e amico di don Gallo, don Alessandro Santoro: "In– raccontacitando a memoria – Adolf Hitler scrive: “Per milioni e milioni di individui destinati al silenzio e all’oblio, la cui esistenza è degna di essere calpestata per strada come un escremento sotto il mio stivale, ne nascono pochi il cui nome per statuto naturale è destinato ad abbassare e a sconfiggere gli altri, e fra quei pochi ne nasce uno chiamato a comandare ben oltre la melassa stantia dei parlamenti con le loro liturgie.