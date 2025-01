Quotidiano.net - L’orologio dell’apocalisse segna 89 secondi alla mezzanotte. Mai così vicino alla fine del mondo

L'orologio dell'Apocalisse non è mai stato. Le sue lancette sono state spostate in avanti da 90 a 89verso lache simboleggia la catastrofe globale. L'annuncio è stato dato oggi dal Bulletin of the atomic scientists fondato nel 1945 da Albert Einstein e che dal 1947 scandisce il tempo che manca a una catastrofe globale e che adesso, oltrecatastrofe nucleare e alle guerre, considera anche le minacce che derivano dal cambiamento climatico, quelle biologiche e quelle legate alle nuove tecnologie. "Nello spostare l'orologio più, noi inviamo un fortele. Perché ilè già pericolosamenteal precipizio e ogni movimento verso ladeve essere preso come un'indicazione di estremo pericolo e dirme senza possibilità d'errore", ha detto Daniel Holz, presidente del Comitato scienza e sicurezza.