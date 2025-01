Panorama.it - L’Intelligenza artificiale cinese vola e minaccia i mercati e l’Occidente

Un’ondata di gelo si è abbattuta sul settore tech americano. Il Nasdaq è crollato di oltre 3%, mentre esplode l’entusiasmo per Deepseek, il programmaa basso costo per. Nvidia, i cui chip sono il motore della nuova tecnologia, vive la peggior seduta della sua storia. Arriva a perdere il 17,7% bruciando 600 miliardi di capitalizzazione che equivalgono al valore di giganti come Johnson & Johnson, Bank of America e Procter & Gamble.Oltre a Nvidia, in rosso sono precipitati Broadcom (-16%), Microsoft (-4%), Micron (-8%) e Advanced micro devices (-5%). Sotto pressione Constellation energy (-12%) e Vistra (-19%), impegnati in progetti energetici per Ia. Male in Europa la olandese Asml (-7,5%), leader mondiale delle stampanti di microchip, mentre il fornitore di test per semiconduttori Advantest ha perso a Tokyo oltre il 9%.