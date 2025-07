Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund

In una notte emozionante al Santiago Bernabéu, il Real Madrid ha sfidato le aspettative battendo 3-2 il Borussia Dortmund in un’epica sfida della Coppa del Mondo del Club. La partita, ricca di suspense e colpi di scena, ha visto i padroni di casa resistere a un ritorno sorprendente degli avversari. Un risultato che rafforza la loro posizione e alimenta le voci sul futuro di questa squadra stellare.

