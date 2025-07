Nubifragio paura e allagamenti | crolla controsoffitto dell’ospedale di Vignola

ha coinvolto l’ospedale di Vignola, dove un controsoffitto è crollato sotto la furia della pioggia intensa. In pochi minuti, nubifragi hanno scatenato allagamenti e emergenze, mettendo a dura prova la sicurezza e la resistenza delle strutture locali. La città si è rapidamente mobilitata per affrontare questa grave emergenza, ma la paura resta alta: quanto dovremo aspettarci in futuro dai cambiamenti climatici?

Vignola (Modena), 6 luglio 2025 – Una ventina di minuti di pioggia battente, scatenatasi nel primo pomeriggio di ieri anche a Vignola e Savignano, hanno fatto in tempo a provocare il crollo di un controsoffitto all’ospedale di Vignola, l’esondazione del Rio Merdone a Savignano e l’allagamento di diversi garange e scantinati, con diverse chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. Una delle situazioni più preoccupanti è senz’altro quella che riguarda l’ospedale di Vignola, dove è caduto nuovamente un controsoffitto. Secondo fonti interne al nosocomio, tutto si è verificato nel locale adibito a guardiola del reparto dialisi, nella parte vecchia dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nubifragio, paura e allagamenti: crolla controsoffitto dell’ospedale di Vignola

