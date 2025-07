Far-west al Lido di Fano | maxi rissa nella notte

Una notte di follia al Lido di Fano, dove l'epica scena di una maxi rissa ha sconvolto il tranquillo lungomare. Tra urla, spintoni e sedie volanti, decine di giovani tra i 20 e i 25 anni hanno trasformato un semplice sabato notte in un vero e proprio Far West urbano. La sicurezza del territorio chiede interventi immediati per ripristinare la pace e garantire il rispetto delle regole.

Fano, 6 luglio 2025 – Ancora una notte violenta al Lido. Erano da poco passate le tre del mattino tra venerdì e sabato quando, davanti all’hotel Excelsior, si è scatenato un vero e proprio Far West: urla, pugni, spintoni, sedie lanciate e fioriere ribaltate. Le immagini che da ore circolano sui social parlano da sole. Decine di ragazzi, tutti tra i 20 e i 25 anni, si sono affrontati in una rissa esplosa sotto la veranda dell’hotel, in piena zona turistica, tra clienti increduli e portieri attoniti. La miccia sarebbe stata l’ennesimo episodio di ubriachezza molesta: una ragazza sarebbe stata inseguita e importunata da un gruppo di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Far-west al Lido di Fano: maxi rissa nella notte

