Inondazioni Texas almeno 43 morti | anche 15 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump | Tragedia orribile

Una devastante inondazione in Texas ha causato almeno 43 vittime, tra cui 15 bambini, e ha messo in salvo oltre 850 persone in appena 36 ore. La tragedia, definita orribile, mette in evidenza l'assenza di un sistema di allerta efficace nella zona. Melania Trump esprime le sue preghiere per le famiglie colpite, mentre le autorità cercano di rispondere a questa calamità senza precedenti, sottolineando l’urgenza di migliorare i sistemi di prevenzione.

Le autorità : "Nella zona non abbiamo un sistema di allerta". Melania Trump: "Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi".

