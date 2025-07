Caldo insopportabile all’asilo nido Bimbi stremati così non dormono

Con l’arrivo delle temperature torride, il benessere dei più piccoli è a rischio nelle strutture non climatizzate. I genitori di Correggio denunciano condizioni estreme al nido, dove il caldo insopportabile e la mancanza di aria fresca stanno rendendo difficile il riposo e il normale svolgimento delle attività quotidiane. È urgente intervenire per garantire un ambiente sicuro e confortevole ai nostri bambini, perché nessuno dovrebbe soffrire il caldo in modo così drastico.

Correggio (Reggio Emilia), 6 luglio 2025 – Nelle giornate più calde, dove non sono attivi adeguati impianti di climatizzazione si vivono ore di disagio, in particolare nelle scuole d’infanzia che ospitano dei bambini, anche molto piccoli. Alcuni genitori hanno segnalato al Carlino una “situazione insostenibile”, di cui hanno reso edotti anche gli uffici amministrativi del Comune di Correggio. Si tratta della situazione del nido d’infanzia La Monfolgiera. “Da quando si è presentato il forte caldo, nei giorni scorsi – dicono i genitori – le temperature all’interno delle strutture superano costantemente e abbondantemente i 30 gradi centigradi, rendendo gli ambienti inadeguati e pericolosi per i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: caldo - nido - insopportabile - asilo

