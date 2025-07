Rivoluzione morbida in Inter

L’Inter si prepara a una rivoluzione morbida, pronta a riscrivere il proprio futuro senza stravolgimenti radicali. Dopo il trionfo in Coppa del Mondo del Club e le recenti dichiarazioni del capitano Lautaro Martínez, la dirigenza sa che il vero successo si costruisce passo dopo passo. La strategia? Un’evoluzione controllata, mantenendo il cuore della squadra e puntando su continuità e innovazione. Il club sta per tracciare una nuova rotta, più solida e consapevole, per affrontare la stagione 2025-2026.

2025-07-03 13:48:00 Il web è in trepidazione: Dopo il ritorno dell'Inter della Coppa del Mondo del Club, l'Inter faccia a stagione E con un costume che sembra rotto dopo le dichiarazioni del suo capitano, Lautaro Martínez. Ciò richiede decisioni, da parte della direttiva, Ritorna sul percorso del successo. Tuttavia, Lungi dal scommettere su un cambiamento radicale il club preferisce optare per un'evoluzione controllata: Mantenere il nucleo dei giocatori veterani e rafforzare con sangue fresco e nuove idee tattiche. Un altro anno per i veterani. Il nucleo esperto, formato da giocatori come Sommer, Vrij, Darmian o Mkhitary Hanno un contratto fino al 2026 sembra che dureranno Un altro anno in squadra E finiranno il loro ciclo alla fine del prossimo anno.

