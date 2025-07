La Cgil scrive ad Ausl e Procura | Caldo si controlli l’Electrolux L’azienda | Solo l’11% è uscito

La Fiom Cgil di Forlì alza la voce per il benessere dei lavoratori: ha scritto alle autorità competenti, richiedendo urgentemente controlli sullo stress termico nello stabilimento Electrolux. Con temperature che superano i 40°C, la salute e la sicurezza dei dipendenti devono essere prioritari. È ora che si intervenga con decisione per garantire un ambiente di lavoro salubre e rispettoso della dignità di chi opera ogni giorno tra le alte temperature.

Forlì, 6 luglio 2025 – La Fiom Cgil Electrolux di Forlì ha scritto alla Prefettura, all’Ausl Romagna, all’Ispettorato del lavoro e alla Procura della Repubblica per “chiedere l’intervento e la verifica della situazione relativa allo stress termico del reparto smalteria dello stabilimento forlivese, dove le temperature sono più alte, oltre i 40 gradi ”, affinché si possa “adeguare il microclima o gestire lo stress termico” ( nella foto diffusa dai rappresentanti dei lavoratori, un termometro interno segna 37° già alle 9.30 di venerdì). Il sindacato sostiene che “le pause extra sono state eliminate dall’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Cgil scrive ad Ausl e Procura: “Caldo, si controlli l’Electrolux”. L’azienda: “Solo l’11% è uscito”

