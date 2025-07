Azzannato da un pitbull grave bimbo di 4 anni

Un attimo di serenità trasformato in tragedia: un bambino di 4 anni, visitando con la famiglia il quartiere di Lido Tre Archi a Fermo, è stato brutalmente azzannato da un pitbull. La scena, avvolta dal panico e dalla paura, si è conclusa grazie all’intervento tempestivo dei proprietari del cane, che hanno evitato il peggio. Un episodio che scuote le coscienze e pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici.

Fermo, 6 luglio 2025 – Si trovava sul pianerottolo davanti all’appartamento dove era venuto in vacanza con i genitori, quando è stato azzannato da un pitbull, sbattuto più volte contro il muro e a terra, finché i proprietari del cane sono intervenuti per salvarlo da morte certa. Il dramma si è consumato ieri mattina a Fermo, nel quartiere di Lido Tre Archi, dove l’animale di grossa taglia ha aggredito un bambino di 4 anni arrivato nel quartiere con la famiglia per trascorrere l’estate al mare. Erano da poco passate le 10 quando il bambino si affacciato sul ballatoio del quarto piano dei palazzoni del comparto R9 e si è trovato faccia a faccia con il pitbull che, senza un motivo apparente, si è scagliato contro il piccolo azzannandolo all’altezza del fianco e sbattendolo a destra e sinistra come fosse un pupazzo di pezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

