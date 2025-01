Ilrestodelcarlino.it - Le sentinelle del territorio. Cresce il controllo di vicinato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si rinnova, anche per quest’anno la collaborazione tra la polizia locale di Cesena e i quartieri della città sul fronte della sicurezza e dei gruppi didi, strumento di prevenzione che consente al Comando ‘Fiorini’ di restare costantemente in dialogo coni i cittadini coinvolti. Ad oggi sono 22 i Gruppi costituiti in città per un totale di 1.315 volontari che da gennaio a dicembre 2024 hanno segnalato episodi sospetti per 37 volte. "Ildi– commenta l’assessore con delega alla sicurezza e alla legalità Luca Ferrini – rafforza la sicurezza e la coesione tra i cittadini in tutte le zone della nostra città. Nato nel novembre del 2018 con la firma del protocollo d’intesa con la Prefettura, il progetto ‘Occhi aperti su Cesena’ si è consolidato sulanche grazie alla preziosa collaborazione venutasi a creare tra la Polizia locale e i cittadini e le altre forze dell’ordine".