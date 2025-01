Ilfattoquotidiano.it - Le Isole di Tahiti, l’essenza del paradiso terrestre

Spiagge bianche, rosa, dorate e persino color ossidiana si immergono in lagune color smeraldo, ricche di pesci tropicali, tartarughe giganti, delfini, squali martello, razze e mante che nuotano tra magnifici coralli e alghe sinuose. La giungla incontaminata copre i pendii e profuma gli habitat con macchie di “Gardenia tahitensis”, meglio conosciuta come “Fiore di Tiarè”, simbolo e tesoro della Polinesia Francese. Il giardino dell’Eden potrebbe essere una di queste 118che spuntano nell’immensità del Pacifico meridionale, dove nacque il mito romantico dei mari del sud: ledella Società, le Marchesi, le Tuamotu, le Gambier e le Australi, cinque arcipelaghi, un’unica meraviglia ingentilita da una vita serena e un’accoglienza speciale. I polinesiani seguono il “Mana”, quell’energia sacra che intercorre tra gli esseri viventi, una fiamma vitale in connessione con la natura che si traduce in forza e si esprime attraverso le emozioni.