Inter, la cessione spiazza tutti: sarà titolare in Serie A

Tiene banco il capitolo cessioni in casa. Come confermato nelle ultime ore, il club nerazzurro potrebbe concretizzare un addio a sorpresa negli ultimi giorni di calciomercatoOra arriva anche la conferma: l’si prepara a unaa sorpresa nel corso delle prossime ore. Di fatto, il Monza sarebbe pronto a irrompere con forte decisione su Buchanan. Il centrocampista nerazzurro potrebbe accettare la soluzione prestito per avere la possibilità di giocare con costanza, regolarità e ritrovare il ritmo gara dopo il lungo infortunio., lainA TvPlay.itNon solo Buchanan. Galliani, sorpreso da un video diventato virale, ha chiesto ufficialmente anche il prestito di Palacios, con l’pronta ad accettare le richieste del club brianzolo.