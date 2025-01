Lanazione.it - Il messaggio di Labanca: "Ritorno del razzismo? C’è già. Basi nella disinformazione"

"Nel Giorno della Memoria, l’Università di Siena si è impegnata a ricordare con una riflessione sul significato della commemorazione, affidata al professor Nicola, docente di Storia dell’Italia Repubblicana al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali", ha spiegato il rettore Roberto Di Pietra. "Non siamo più di fronte ad un rischio deldel: esso c’è già, e ha le suestrutturalidi fronte alle cause e agli effetti dei grandi rivolgimenti demografici, economici e politici del mondo contemporaneo. Sembra che non tutti sappiano che era avvenuto, e che quindi può accadere di nuovo", ha detto tra l’altro il professor. Tanti gli eventi organizzati ieri per la Giornata della memoria anche all’Università per stranieri con l’intervento di Salvatore Trapani, storico dell’arte, guida ed autore, specializzato in Arte e Memoria e nello studio degli esiti della Shoahproduzione d’arte dei sopravvissuti e degli artisti contemporanei.