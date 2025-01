Google Maps segue Trump | il Golfo del Messico diventa Golfo d’America per gli utenti americani

Leggi su Open.online

Ildeldiventerà «» anche sul cellulare, almeno per gli. Ad annunciarlo è statoin un post sul social X, assicurando che il cambio toponomastico voluto da Donaldavverrà solo dopo l’aggiornamento ufficiale nel registro ufficiale dei nomi geografici, lo U.S. Geographic Names System. L’ufficialità e la decisione diTra le decine di ordini esecutivi firmati da Donaldnelle prime ore della sua seconda presidenza era compresa la modifica del nome deldele della principale cima dell’Alaska, il monte Denali. «Come stabilito dal signor presidente, ildelda ora in avanti sarà conosciuto ufficialmente comee la cima più alta del Nord America si chiamerà nuovamente monte McKinley», ha scritto il Dipartimento dell’Interno venerdì 24 gennaio, rendendo ufficiale il provvedimento.