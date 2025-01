Ilfattoquotidiano.it - Gli scienziati cinesi: “Ecco il topo nato da 2 genitori maschi: si è sviluppato fino all’età adulta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per la prima volta èunda dueed è riuscito a svilupparsia raggiungere l’età. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell Stem Cell, riguarda in generale la riproduzione unisessuale “diffusa tra i vertebrati inferiori, ma non tra i mammiferi”. I ricercatori spiegano nell’abstract che sono stati ottenuti “ottenuto topi vivi bimaterni e bipaterni”. Il risultato si deve alla modifica di 20 geni chiave, che costituiscono una barriera fondamentale alla riproduzione di due individui dello stesso sesso. La ricerca è stata condotta dell’Accademia Cinese delle Scienze guidato da Zhi-kun Li, del Laboratorio di cellule staminali e biologia riproduttiva dell’Istituto di Zoologia.Gli stessi ricercatori osservano che questo è solo un primo piccolo passo: si è aperta una strada, ma sarà necessario perfezionare ulteriormente la tecnica, poiché solo l’11,8% degli embrioni si èalla nascita e i pochi animali diventati adulti presentano crescita alterata, vita più corta e sono sterili.