Frauscher x Porsche 850 Fantom: l'Innovazione nautica del futuro

La collaborazione tra, il prestigioso cantiere nautico austriaco, e, icona dell’automotive, ha dato vita a una straordinaria imbarcazione di lusso: la850. Presentata in anteprima mondiale al Boot Düsseldorf, questa opera d’arte galleggiante incarna il meglio di due mondi: l’ingegneria automobilistica e il design nautico all’avanguardia. Un connubio perfetto per chi cerca stile, prestazioni e sostenibilità.Design e materiali di pregioL’estetica della850si distingue per le sue linee fluide ed eleganti, che riflettono lafilosofia del design. Lo scafo, costruito in fibra di carbonio di alta qualità, assicura una leggerezza eccezionale e un’ottimizzazione delle prestazioni in mare. Questo materiale non solo riduce il peso complessivo dell’imbarcazione, ma ne migliora anche l’efficienza energetica, consentendo una navigazione più sostenibile.