Liberoquotidiano.it - "Facciamogli fare la fine di Giuliani": il racconto choc del carabiniere pestato e sequestrato dagli antagonisti

IlLuigi Di Matteo, il militarein Val di Susa 13 anni fa, parla per la prima volta in tv a Quarta Repubblica e racconta l'orrore di quei momenti in cui è stato non solo picchiato ma anche privato della sua dignità: "Ci buttavano addosso di tutto: acido, bombe carta, pietre. Fui raggiunto da una pietra e cascai. Da quella caduta non capii più niente: mi arrivarono sprangate, calci e mi tirarono nel bosco, dietro una roccia. Poi lì mi hanno finito con sprangate, mi denudarono, mi tolsero il casco e la pistola", ha raccontato nell'intervista andata in onda nel tak show di Mediaset. "E infatti ho i segni: i denti spaccati, il timpano rotto, un occhio da cui continuo a vedere abbagliato, un continuo mal di testa, bruciature di acido perché ci è arrivato di tutto addosso.