ESCLUSIVA IN – Accomando DAZN | Difesa Inter c’è un nome concreto! Paz? Dipende

Orazio, giornalista died esperto di calciomercato, ha parlato insu-News.it. Si è fatto qualchedi mercato sia per quanto riguarda lache per il sogno. Ma non solo. Poi una breve panoramica sul duello scudetto., dopo Tomas Palacios, l’potrà cedere anche Tajon Buchanan?Sì, l’intenzione del club é concedere al ragazzo più minutaggio. Piace a diversi club italiani.Qualche movimento in entrata in estate, la dirigenza dovrà necessariamente farlo. Parlando della, si fanno tanti nomi: da Sam Beukema a Jaka Bijol fino a Isak Hien e Jhon Lucumì. Si tratta di nomi concreti?, chi potrebbe veramente fare al caso dell’?Tra questi, oggi il piùè Bijol, ma ancora é presto. Sicuramente un centrale al posto di Acerbi arriverà.