"Controlli in spiaggia sì, ma non toccano a noi"

"Per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza innoi chioschisti e gestori di chiringuito, come del resto gli stessi bagnini, facciamo già da parecchi anni la nostra parte, con telecamere ormai quasi in tutti i ristobar e illuminazione notturna, a nostre spese. Detto questo non ci possono gravare di responsabilità che non sono nostre, cioè di rispondere in qualche modo della sicurezza nel suo complesso. Nè è pensabile tecnicamente, ad esempio, fare timbrature sul braccio a minorenni in uno spazio per definizione aperto come l’arenile". Parole e musica di Marco Mauri, presidente del Consorzio RistobarRimini, che raccoglie più di 70 ristoranti e bar sull’arenile. Una ’linea’, rispetto al decreto Piantedosi, condivisa in pieno dal presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, Mauro Vanni: "Il decreto Piantedosi cita anche gli stabilimenti balneari.