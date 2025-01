Liberoquotidiano.it - Conte raccoglie l'assist delle toghe: "Meloni? Sempre la solita, non fatevi distrarre"

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è Elly Schlein, buon ultima, che invita Giorgiaa "non nascondersi e a venire domani in aula". E poi c'è Giuseppeche accusa la premier di "vittimismo e complottismo". La notizia dell'avviso di garanzia a, Nordio, Piantedosi e Mantovano sul caso Almasri scatena le opposizioni con commenti tra la sciacallata e il teatro dell'assurdo. Il video-messaggio dipiomba a Montecitorio mentre in aula si discute il decreto Ucraina e il Transatlantico è affollato da deputati e leader. A sinistra sul caso Almasri hanno trovato un momento di unità e la reazione è quella di cercare di tenere separati il piano giudiziario da quello politico della vicenda. Avviso di garanzia o meno, la premier deve chiarire quanto accaduto: questa la tesiopposizioni che per domani, alla vigiliainformative dei ministri Piantedosi e Nordio, hanno convocato una conferenza stampa alla Camera.