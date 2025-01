Lanazione.it - "Ciclisti utenti deboli". I consigli per viaggiare sicuri

"Luci, pedali e giubbino catarifrangente per rendersi visibili e ridurre il rischio di incidenti". A dirlo Leonora Rossi, presidente Fiab Pisa, dopo l’incidente di ieri in via del Brennero in cui ha perso la vita un ciclista di 54 anni dopo essere stato travolto da una automobilista alle prime luci dell’alba. Presidente Rossi, un altro ciclista ucciso su strada. "Purtroppo, i dati ci dicono che il numero die pedoni morti a causa di incidenti stradali è in aumento e nella maggior parte dei casi il sinistro stradale è causato dall’automobilista, non dal ciclista che è un utente debole della strada". Ma quali sono gli accorgimenti che il ciclista può adottare per una maggiore sicurezza? "Per legge idevono dotarsi di alcuni dispositivi per rendersi visibili in caso di scarsa illuminazione.