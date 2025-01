Lapresse.it - Chi è Luigi Li Gotti, l’avvocato ed ex sottosegretario che ha denunciato Meloni su caso Almasri

Avvocato con un passato in politica,Liè l’autore della denuncia per favoreggiamento e peculato in concorso che ha fatto scattare l’avviso di garanzia per la premier Giorgia, i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno) e ilalla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sul.Vita e carriere di LiOriginario di Mesoraca, in provincia di Crotone, 77 anni, Livive a Roma dagli anni ’70 dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e ha esercitato la professione di avvocato.Difensore di noti pentiti come Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo, è stato avvocato di parte civile nel processo per la strage di Piazza Fontana, ha assistito la famiglia del commissarioCalabresi, ma ha partecipato anche ai processi sulAldo Moro, della strage di Capaci, di via D’Amelio, dei fatti della scuola Diaz di Genova.