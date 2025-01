Gamberorosso.it - "Bloccare i dazi sul whisky statunitense". La contropartita europea per prevenire la guerra commerciale di Trump

«Disinnescare ad ogni costo nuove guerre commerciali». È questa la posizione comune di Federvini e Discus (Distilled spirits council of the United States) che si sono incontrati a Roma per discutere del tema più caldo che, in questo momento, accomuna le due sponde dell’Atlantico: isui prodotti importati dall’uno e dall’altro Paese.La minaccia dida parte dell’UeSì, perché se il neo presidenteDonaldha più volte minacciato l’Europa in tema di tariffe aggiuntive, dal canto suo anche quest’ultima è pronta a colpire l’obiettivo. Nello specifico, ilamericano. E c’è già una data: il 31 marzo 2025, quando finirà la sospensione deiper le importazioni del distillatonell’Ue, nell’ambito del contenzioso acciaio e alluminio, e scatterebbero tariffe aggiuntive del 50%.