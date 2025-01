Ilrestodelcarlino.it - Vis, Cannavò non basta ad abbattere le Fere. La Ternana rimonta e poi beffa i biancorossi

2 vis pesaro 1(3-5-2): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Tito; Casasola, Aloi (1’ st Curcio), De Boer, Corradini, Martella (1’ st Donati); Cianci (37’ st Carboni), Cicerelli (37’ st Ferrante). All. Abate. A disp. Vitali, Mattheus, Ferrara, Bellavigna, Donnarumma. VIS PESARO (3-4-2-1): Vukovic; Palomba, Tonucci (38’ st Tavernaro), Bove (10’ pt Peixoto); Zoia, Paganini, Pucciarelli,; Di Paola, Orellana (20’ st Okoro); Nicastro (20’ st Molina). All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani, Neri, Ceccacci, Obi, Forte, Busato. Arbitro: Vogliacco di Bari. Rete: 17’ pt, 6’ st Cianci, 26’ st Donati. Note – Spettatori 3.919, di cui 2.233 abbonati, incasso totale 27’904 euro; tifosi vissini assenti per protesta contro le limitazioni imposte; ammoniti Tonucci, Peixoto, Molina, De Boer, Okoro, Palomba; espulsi 43’ st gli allenatori Stellone e Abate; angoli 9-1; recupero 2’ + 6’.