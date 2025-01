Superguidatv.it - Uomini e Donne: Gianmarco Steri, la non scelta di Martina è il nuovo tronista del programma | Video Witty Tv

Leggi su Superguidatv.it

è ildi: dopo non essere stato ladi, l’ex corteggiatore accetta l’invito di Maria De Filippi.è ildiè tempo di conoscere il. Dopo ladide Ioannon che è uscita dalcon Ciro, la nonin camerino legge il bigliettino consegnatogli da Maria De Filippi. Nella breve lettera, la De Filippi invitaa sedersi sul trono; una proposta inaspettata per l’ex corteggiatore che alla fine accetta.fa il suo ingresso poco dopo nello studio dicometra le urla del pubblico. Una volta seduto parla delladi: “credevo di essere io. Mi sono fatto un piantarello, ma nella vita si va avanti in qualsiasi cosa, non mi sarei mai aspettato il fatto di poter fare il