The Ugly Stepsister malori e nausea tra gli spettatori del Sundance | Horror viscerale e disgustoso

Avrebbe turbato anche gli stomaci più forti la visione del bodyThe, ancora una riflessione sui sacrifici e sulle distorsioni del corpo femminile per ottenere la bellezza assoluta. Il personale addetto alle pulizie del cinema della sezione Midnight delFilm Festival ha avuto il suo bel da fare dopo la proiezione dell'The, la cui visione avrebbe provocatoe un episodio di vomito tra il pubblico. Il film è scritto e diretto da Emilie Blichfeldt e mostra Lea Myren nel ruolo principale di Elvira, impegnata in uno scontro con la splendida sorellastra in un regno dove la bellezza regna sovrana. per affascinare il principe, Elvira ricorre a misure estreme in una spietata competizione per la perfezione. E sono proprio queste "misure estreme" ad aver .