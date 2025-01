Teatro Brancaccio, torna a grande richiesta Mare Fuori

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 gen. (askanews) – Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 aldi Roma” il Musical, scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Alessandro Siani, per la regia di Alessandro Siani. Con Andrea Sannino. L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono statida quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel lorointeriore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che sinora non hanno mai esplorato. Mentreimperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l’una contro l’altro ma, in modo inspiegabile tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente.