Biccy.it - Shaila ha rubato fondotinta e mascara? Parla il make up artist

Sabato pomeriggio il fondatore e direttore creativo di Virgo Cosmetic, Lorenzo Marchetti, è entrato nella casa del Grande Fratello per dare una lezione di trucco ai concorrenti. Alcuni telespettatori hanno notato che quando il notoupsi è girato,Gatta si è messa in tasca une un. Da quel momento centinaia di utenti hanno scritto al guru delup, accusando la Gatta di averdei trucchi. Dopo queste accuse spiacevoli Lorenzo è intervenuto su Tik Tok per scagionare la ballerina e spiegare meglio cosa è accaduto davvero.Occhi di Gatta dopo aver ficcato i trucchi nella tasca della giacca.Gatta accusata di averdei trucchi.“mi haun? Ciao ragazzi, ieri sono entrato nella casa del Grande Fratello per fare un’attività insieme a ragazzi con tutti i prodotti di Virgo Cosmetics.