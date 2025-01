Secoloditalia.it - Schlein ultima trovata: ora “scopre” gli imprenditori e le pmi. Il nuovo tour, come sempre fuori tempo

Leggi su Secoloditalia.it

Tenetevi forte. Elly” che esistono glie le piccole e medie imprese e nel programmino 2025 annuncia untra queste realtà. Ma non l’avevamo lasciata ai cancelli di Pomigliano con i lavoratori precari e gli operai in lotta? Era dicembre. Aveva annuciato – anche in quel caso- un giro tra le fabbriche per ascoltare. Dopo di che non si è saputo più niente. Il piglio da sindacalista d’assalto è stato subito dismesso. Un operaio la smascherò subito: “Fai passerella. Ci avete messo voi in queste condizioni”, disse parlando della crisi di Stellantis.tutta annunci e ripensamenti in totale confusione. Troppo schiacciata su Landini? Allora cambia il passo. Ecco la “scoperta” di un mondo “”, gli, le pmi. La segretaria è pronta ad avviare una fase di confronto e di ascolto, a occuparsi di più di politiche industriali.