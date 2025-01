Quotidiano.net - Sanremo 2025: debutta il Living Garden Hub, lo spazio innovativo che celebra musica e sostenibilità

In occasione del 75° Festival della Canzone Italiana, dal 9 al 16 febbraio, la città disi arricchisce di un nuovo: ilHub. Situato in Via Giardini di Vittorio Veneto, questo hub esclusivo è stato progettato per ospitare eventi, talk e attività all’insegna di quattro pilastri fondamentali:, innovazione, territorialità e. Posizionato a soli 7 minuti dal Teatro Ariston e a 5 minuti dal Casinò di, ilHub offre una terrazza mozzafiato con vista sul litorale ligure, creando un’atmosfera unica e accogliente. SanreMix: storie e passioni dal Festival Uno degli appuntamenti fissi dell’Hub sarà "SanreMix - Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni". Questo format vedrà interviste con ospiti e operatori del settore, offrendo approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla complessa macchina organizzativa del Festival.