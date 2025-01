Lanazione.it - "Piazza Italia non è una rotatoria". Sosta selvaggia e bus incastrati ’Torni un’area dedicata ai pedoni’

È l’ingresso al ’salotto’ di Perugia, ovvero corso Vannucci. E’ il luogo dove arrivano le scale mobili che partono daPartigiani, ormai dagli anni ’80 simbolo della mobilità alternativa in città. Ma di mobilità alternativa, in, ormai c’è rimasto poco o nulla. Lo spostamento del varco in via Baglioni ha di fatto cancellato la Ztl, lasciando laaperta alle auto 24 ore su 24. Una situazione alla quale si somma l’eterno dilemma del capolinea degli autobus, che spesso non riescono nemmeno a girare. Una situazione che alimenta dibattito a proteste. A parlare stavolta è il gruppo ’Perugia, Umbria, Mondo’, seguito sui social da quasi diecimila follower. "Pensiamo che ci sia una decisione da prendere per il nuovo governo di Perugia: abolire la disposizione della giunta comunale di destra con la quale si è trasformato il giardino diin una “” con le automatiche conseguenze che ha portato:, auto che nella speranza di trovare un “buco per parcheggiare” girano per la, mezzi pubblici bloccati, inquinamento acustico e ambientale.