La scuola oltre confine. Pasti solidali per il Brasile

Non solo crediti scolastici e la possibilità di imparare sul campo, l’alternanza/lavoro sostiene i ragazzi più svantaggiati nati dall’altra parte del mondo. Il Ciofs-Fp Cinisello Balsamo contribuisce, infatti, a sostenere idi un centro di accoglienza in. "Siamo un ente di formazione e ci occupiamo di ristorazione, panificazione e sala bar. I buffet preparati dai ragazzi nell’ambito dei progetti di alternanza/lavoro simulata vanno anche a supportare un’iniziativa benefica - spiega il direttore Stefano Ascheri -. Quest’anno abbiamo deciso che tutte queste attività generino dei contributi, che poi riversiamo a un progetto del Vides Lombardia, l’organizzazione di volontariato salesiana che svolge opere sociali e internazionali per la difesa dei diritti umani". Il piano prevede il sostentamento diper una casa famiglia invicino a Manaus.