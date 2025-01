Sport.quotidiano.net - La Pistoiese stecca a Ravenna. Ko-beffa, sogni di gloria rinviati

Leggi su Sport.quotidiano.net

0 (3-5-2) Fresia; Onofri (dal 37’ st Agnelli), Venturini, Esposito; Milan, Ilari (dal 44’ st Di Renzo), Biagi, Rossetti, Rrapaj (dal 41’ st D’Orsi); Lo Bosco (dal 37’ st Mandorlini), Manuzzi (dal 25’ st Zagre). A disp. Galassi, Guida, Crosariol, Calandrini. All. Marchionni(3-5-2) Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Kharmoud (dal 22’ st Basanisi), Greselin, Maldonado (dal 33’ st Grilli), Foresta (dal 22’ st Maloku), Diodato (dal 40’ st Stickler); Sparacello, Pinzauti (dal 25’ st Simeri). A disp. Mosti, Boccia, Giometti, Cuomo. All. Villa ARBITRO Acquafredda di Molfetta MARCATORE Biagi al 24’ pt Si conclude nel modo piùrdo il pomeriggio in terra giallorossa della, costretta ad arrendersi al cospetto delper 1-0. La rete di Biagi, arrivata poco dopo la metà del primo tempo, condanna gli arancioni ad un ko pesante più in chiave classifica che sul piano della prestazione offerta.