Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere | Disney rinnova la serie

Laanimata Il-Man diha ottenuto il rinnovo per ben due ulteriori stagioni.A due giorni dalla messa in onda su+, la primaanimata dedicata a-Man del marchio Marvel Animation ha già ottenuto il rinnovo per ben due nuove stagioni. La conferma è arrivata poche ore fa direttamente dalle parole di Brad Winderbaum (via The Movie Podcast), capo della televisione, dello streaming e dell’animazione presso la Marvel.“Mi sono innamorato perdutamente di questi personaggi, e inoltre ho letto tutte le sceneggiature per la stagione 2. Siamo a metà strada nel processo di animazione. Quello che Jeff l’head writer sta costruendo mattone su mattone in questo show comincia a dare i suoi frutti. Si sente nella stagione 1. Ti affezioni a questi personaggi, quindi nel momento in cui tutte le tessere vanno al loro posto e cominciano a dare i loro frutti.