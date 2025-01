Tvzap.it - “Grande Fratello”, Giglio finisce nei guai: la battuta infelice su Zeudi

News tv. "",nei: lasu. Caos al. Uno dei concorrenti, nello specifico, è finito neiper aver fatto unafuori luogo sumentre parlava con Javier. Le sue parole hanno fatto infuriare il pubblico di Canale 5 che ora chiede provvedimenti seri. "",nei: lasuAlsi parla solo del triangolo amoroso tra Javier,Di Palma e Helena Prestes.