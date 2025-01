Quotidiano.net - Giorgia Meloni: Nuova strategia nazionale contro l'antisemitismo per il Giorno della Memoria

Leggi su Quotidiano.net

L'non è stato sconfitto con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. È una piaga che è sopravvissuta alla Shoah, ha assunto declinazioni diverse e si propaga attraverso strumenti e canali nuovi. Combattere l', in tutte le forme in cui si manifesta, antiche e moderne, è una priorità di questo Governo. Impegno mai venuto meno e che intendiamo portare avanti con forza e determinazione, anche attraverso l'elaborazioneper la lotta all', un documento articolato e di scenario che fissa obiettivi e azioni concrete per contrastare un fenomeno abietto che non ha diritto di cittadinanza nelle nostre società". E' uno dei passaggi del messaggioPresidente del Consiglio,, in occasione dele dell'80° anniversarioliberazione di Auschwitz.