Emanuela Orlandi giallo all’Archivio di Stato | Un fascicolo su di lei è completamente vuoto

Leggi su Open.online

Sarà destinato a far discutere quanto sta emergendo in queste ore dCentrale dello. Unsu, la ragazza del Vaticano scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma, è. Proveniente dal Ministero dell’Interno non contiene nessuna carta, come ha potuto prendere atto lo stesso presidente della Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di, il senatore Andrea De Priamo. Come ricostruito da Simona Greco, funzionaria dell’Archivio e responsabile della Sala Raccolte speciali, questoversato dal Ministero dell’Internocentrale nel 2017 per effetto della direttiva Renzi sulla desecretazione delle stragi. L'articolodi: «Unsu di lei è» proviene da Open.