Basket, in serie C continua la serie negativa del CUS Pisa a Sansepolcro

, 26 gennaio 2025 – Ancora una prova sfortunata per il Cosmocare CUS, che perde di misura a, nella seconda giornata di ritorno del campionato diC, contro la diretta concorrente Dukes Romolini. Di fronte ad una squadra molto dotata fisicamente, in grado di vincere le ultime tre gare e relegare il CUS Cosmocare all’ultimo posto in classifica, gli uomini di Scocchera hanno giocato alla pari per tutta la prima frazione, hanno avuto un black-out temporaneo nel terzo parziale, per poi rifarsi sotto e mettere la freccia nell’ultimo, in cui il match si è deciso nei secondi conclusivi. LA CRONACA – Contro un quintetto molto alto ed atletico, ulteriormente potenziato dal neo acquisto Radchenko, di oltre due metri, gli universitari iniziano bene (0-9) e chiudono il primo periodo in vantaggio per 20-25.