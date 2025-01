Metropolitanmagazine.it - Anthony Mackie racconta Captain America: Brave New World nella conferenza stampa di Roma: “Dovremmo imparare tutti ad essere più empatici”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è arrrivato aper presentare allai primi 30 minuti dithe New, il nuovo capitolo dell’MCU in cui il suo Sam Wilson veste ufficialmente i panni di Capitan, dopo che Steve Rogers ha appeso lo scudo al chiodo. Insieme a lui nel film Harrison Ford nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, diventato il nuovo Presidente degli Stati Uniti. La pellicola, che si intitolava originariamente “NewOrder”,il rapporto tra i due personaggi e la difficoltà di Sam Wilson nel vestire i pesanti panni di un’icona USA come Cap. Insieme a loro, nel cast, Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon, Shira Haas nei panni di Ruth Bat-Seraph e Giancarlo Esposito che interpreta Sidewinder.La sinossi ufficiale diNewrecita così: “Dopo gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier (2021), Sam Wilson incontra il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus “Thunderbolt” Ross, e si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale.