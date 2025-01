Lettera43.it - Alice Weidel, chi è la candidata cancelliera di AfD alle elezioni in Germania 2025

Leggi su Lettera43.it

Dopo la caduta del governo di coalizione guidato da Olaf Scholz, cancelliere federale dal 2021, i cittadini tedeschi tornerannourne il 23 febbraio, chiamati a eleggere (con due voti) 630 deputati del Bundestag e, tramite di essi, un governo e il cancelliere.indel 23 febbraio, chi sono i candidati cancelliereManifesto elettorale di AfD col volto di(Getty Images).I quattro candidati cancelliere dellasono Friedrich Merz per l’Unione Cdu-Csu (formata dai partiti gemelli Unione Cristiano-Democratica di(Cdu) e Unione Cristiano-Sociale in Baviera (Csu), appartenenti all’area di centro-destra); il cancelliere uscente Scholz per il Partito Socialdemocratico (Spd);per il partito di estrema destra Alternative für Deutschland; Robert Habeck dei Verdi.